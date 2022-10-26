اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: توريد 24502 طن من الأرز الشعير فى 21 موقعا

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 11:09 ص
محافظ كفر الشيخ: توريد 24502 طن من الأرز الشعير فى 21 موقعا الأرز الشعير - أرشيفة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم توريد 24502 طن و281 كجم، أرز، بـ21 موقعا، تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مضارب  كفر الشيخ.

وأضاف نور الدين، تتم المتابعة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع  خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها ، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين.


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