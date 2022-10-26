محافظ شمال سيناء: منزل و5 أفدنة لكل مواطن فى 10 تجمعات تنموية وسط سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهدت مناطق وسط سيناء إنشاء 10 تجمعات تنموية بينها 6 تجمعات بمركز نخل، و4 تجمعات بمركز الحسنة، وقال اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم تسليم 9 تجمعات منها للمنتفعين.

وأضاف محافظ شمال سيناء أنه يتم تسليم كل منتفع منزل و5 أفدنة جاهزة للزراعة بالتقسيط وبدون أى فائدة، لافتا إلى أن جميع التجمعات التنموية كاملة المرافق، ويوجد بكل تجمع منها مبانى: الديوان، المدرسة، الجامع الخاص بالتجمع الملعب الرياضى، الاستديوهات والمحلات التجارية.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أنه فى كل تجمع توجد المنازل والأراضى الزراعية وآبار المياه وخزانات تخزين المياه وغرف تحكم الكهرباء ومناطق الخدمات المختلفة ، مشيرا إلى أن التجمعات التنموية تعتبر مثالا حقيقيا للتنمية المستدامة على أرض سيناء ، وتخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأوضح محافظ شمال سيناء أن التجمعات التنموية هى "النثيلة 1، النثيلة 2، طويل الحامض، صدر الحيطان، التمد" بمركز نخل و"الخفجة، خشم الجاد، الدفيدف، النوافعة، الكيلو 61 ببغداد" بمركز الحسنة، بلغت تكلفة الإنشاء لها نحو 4 مليارات و57 مليون جنيه، وأشار إلى أنه بدأ تسليم تلك التجمعات للمنتفعين من أبريل الماضى من كل محافظات مصر.

يذكر أن الدولة شيدت على أرض سيناء 17 تجمعا تنمويا فى عمق سيناء منها 10 تجمعا فى شمال سيناء و7 تجمعات فى جنوب سيناء، والمساحة الاجمالية المخطط زراعتها تبلغ 5705 فدان جاهزة للزراعة على مياه الآبار العميقة وعدد مساكنها 1141 مسكن كاملة المرافق والتجهيزات.