محافظ سوهاج يكشف تفاصيل مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

سوهاج عمرو خلف

ترأس اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدورى لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، والعمل على إزالة أى معوقات، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام للمحافظة، والعميد وسيم حامد مدير المشروعات بالجيش الثالث الميدانى.

حضر الاجتماع كذلك النائب ياسر نصر عضو مجلس النواب، وممثلو دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، والجهات المعنية.

بدأ الاجتماع بمناقشة موقف تخصيص قطعة أرض بكوم بدار بالمنشأة، لإنشاء وحدة صحية عليها؛ لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة، كما تم مناقشة نهو أعمال الصرف المتعارضة في قرى " بيت علام بجرجا، وسفلاق والجلاوية بساقلتة، وبناويط وأولاد اسماعيل بالمراغة "، والالتزام بالانتهاء من كافة الأعمال في المواعيد المحددة، واستكمال أعمال الغاز والاتصالات في قرى " أم دومة بطما، وبني حميل بالبلينا، والبربا بجرجا، والبطاخ بالمراغة، ومشطا والمدمر بطما "، تمهيدا للانتهاء من أعمال الرصف.

ووجه المحافظ بالعمل على رفع معدلات الإنجاز بالمشروعات خاصة بالقرى التي قاربت على الانتهاء من كافة الأعمال بها، وضرورة المتابعة المستمرة للانتهاء من كافة المشروعات وفقا للجداول الزمنية المقررة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة موقف تركيب الأكشاك الكهربائية في قرى حياة كريمة، بالإضافة إلى الطلب المقدم من أهالي قرية " الجواهين " بمركز جرجا، بشأن إدراج مشروعات " مكتب بريد، ومركز شاب، وصرف صحي "، و 2 مدرسة ابتدائي تم رفع كفاءتهم وتوسعة احد المدرستين، ووجه المحافظ بإعداد تقرير مصور عن تطوير المدرستين .

واستعرض الاجتماع تقرير دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية، حول متابعة أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، وما تم تنفيذه من أعمال، وأبرز الملاحظات، وسبل تلافيها، بالتعاون بين جميع الجهات المعنية .