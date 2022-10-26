اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 08:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج يكرم رئيس مركز طما لبلوغه سن التقاعد

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 07:28 م
محافظ سوهاج يكرم رئيس مركز طما لبلوغه سن التقاعد محافظ سوهاج يكرم رئيس مدينة طما
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كرم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة طما، بمناسبة بلوغه السن القانونية للتقاعد، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الليثي السكرتير العام للمحافظة.

وقام "الفقي " بمنح ميدالية المحافظة، وشهادة تقدير لـ"حازم أبو الخير" تقديرا لدوره ومجهوداته وما قدمه خلال فترة عمله في مختلف مراكز المحافظة لخدمة المواطنين، مؤكدا أنه مثال يحتذى في التفاني والاخلاص والتعاون.
 
حضر حفل التكريم لفيف من القيادات التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية.
 
محافظ سوهاج يكرم رئيس مدينة طما (2)
 
143954--محافظ-سوهاج-يكرم-رئيس-مدينة-طما--(1)
 

سوهاج

محافظ سوهاج

طما

حازم أبو الخير



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة