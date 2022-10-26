محافظ سوهاج يكرم رئيس مركز طما لبلوغه سن التقاعد

سوهاج عمرو خلف

كرم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة طما، بمناسبة بلوغه السن القانونية للتقاعد، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الليثي السكرتير العام للمحافظة.