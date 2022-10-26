محافظ سوهاج يكرم رئيس مركز طما لبلوغه سن التقاعد

كرم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة طما، بمناسبة بلوغه السن القانونية للتقاعد، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الليثي السكرتير العام للمحافظة.
وقام "الفقي " بمنح ميدالية المحافظة، وشهادة تقدير لـ"حازم أبو الخير" تقديرا لدوره ومجهوداته وما قدمه خلال فترة عمله في مختلف مراكز المحافظة لخدمة المواطنين، مؤكدا أنه مثال يحتذى في التفاني والاخلاص والتعاون.
حضر حفل التكريم لفيف من القيادات التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية.
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