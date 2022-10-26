اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 05:54 م
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محافظ سوهاج يتفقد فعاليات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ".. صور

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 04:58 م
محافظ سوهاج يتفقد فعاليات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ".. صور محافظ سوهاج يتفقد فعاليات تطوير الصناعة المصرية
سوهاج عمرو خلف

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قام اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، بتفقد أنشطة وفعاليات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" لتدريب العمالة المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة "، والتى انطلقت المرحلة الأولى منها السبت الماضى بـ " محافظة سوهاج "، كتجربة فريدة من نوعها بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربى، ومؤسسة " حياة كريمة "، بحضور العقيد محمد مطر ممثل الغرفة المركزية بمؤسسة " حياة كريمة "، وممثلى المؤسسة بسوهاج .

 

وتفقد المحافظ الورش الخاصة بالمبادرة بإستاد سوهاج الرياضى، واستمع إلى شرح مفصل حول البرنامج التدريبى المهنى المتكامل للشباب فى إطار تحقيق التمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة، حيث تم تدريب 25 من الشباب بورش التدريب على مجموعة من الحرف المختلفة مثل " تصليح الأجهزة المنزلية، واللحام، والألوميتال، والتبريد والتكييف، والكهرباء"، كما شملت المبادرة عقد محاضرات توعوية وتثقيفية، بالإضافة إلى برنامجً رياضى وترفيهى شامل وورش ثقافية حول العديد من الموضوعات مثل تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان وإجراءات الكشف المبكر، والعلاقات الأسرية والتعامل مع الأبناء.

 

وأشاد "الفقى" بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" وأنشطتها بنطاق محافظة سوهاج، مؤكدا على توفير كافة أوجه الدعم للمبادرة، لتحقيق أهدافها فى تدريب وتأهيل أبنائنا؛ لاحتياجات سوق العمل، مشيرا أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية من أجل بناء الإنسان المصرى، وتنمية الأسرة المصرية، بما يساهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والاستفادة من الموارد الشبابية والبشرية للدولة المصرية.

 

 

محافظ سوهاج يتفقد فعاليات تطوير الصناعة المصرية (2)
محافظ سوهاج يتفقد فعاليات تطوير الصناعة المصرية (2)

 

محافظ سوهاج يتفقد فعاليات تطوير الصناعة المصرية (3)
محافظ سوهاج يتفقد فعاليات تطوير الصناعة المصرية (3)

 

محافظ سوهاج يتفقد فعاليات تطوير الصناعة المصرية (1)
محافظ سوهاج يتفقد فعاليات تطوير الصناعة المصرية (1)

 


سوهاج

محافظ سوهاج

حياة كريمة

الريف المصرى



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