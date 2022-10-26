محافظ سوهاج: إزالة 198 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

سوهاج عمرو خلف

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 198 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، بالمرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات والتي بدأت في 8 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 27 أكتوبر.

وكشف محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 85 حالة تعدي بالمباني على مساحة 4370 مترا مربعا، بالإضافة إلى إزالة 43 حالة تعد بالزراعة على مساحة فدان و12 قيراط و 24 سهما

وشدد " الفقي " على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة .



إزالة التعدياات على الأراضي الزراعية



إزالة التعدياات على الأراضي الزراعية



إزالة التعدياات على الأراضي الزراعية