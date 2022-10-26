محافظ جنوب سيناء: يتابع الأعمال بالمنطقتين الخضراء والزرقاء استعداداً لقمة المناخ

جنوب سيناء ياسر عامر

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال جولته الليلية مساء أمس، موقف تقدم الأعمال بالمنطقة الخضراء، المقامة بحديقة السلام، وكذا المنطقة الزرقاء التي تتولى إدارتها سكرتارية الأمم المتحدة، وذلك استعداداً لاستضافة العديد من الفعاليات خلال قمة المناخ (Cop 27)

وتفقد المحافظ ومرافقوه كافة أرجاء المنطقة الخضراء، حيث تم الانتهاء من معظم الاعمال الخاصة بإقامة المعارض ومكاتب التسجيل والخدمات بالدول المشاركة في المؤتمر، وكذا البنية الأساسية لتلك المنطقة، وتركيب الخيام.

أشار المحافظ إلى أن المنطقة الخضراء تُعد منصة تمكن مجتمع الأعمال والشباب والمرأة والمجتمع المدني والسكان المحليين والأوساط الأكاديمية والفنانين مضيفاً انه سيتم مناقشة بعض الموضوعات ذات الأهمية المرتبطة بتغير المناخ، كما ستقام مجموعة من الأحداث الجانبية المتعلقة بموضوعات هامة مثل التمويل ومشاركة الشباب والمجتمع المدني والمرأة والتنوع البيولوجي والحلول القائمة على الطبيعة و الحياد الكربوني.

تفقد المحافظ النافورة، والطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء، والمسرح والزراعات الموجودة بحديقة السلام، والقرية البدوية، مشيداً بما ستقدمه من خدمات لمختلف المشاركين والحاضرين لمؤتمر المناخ، وتعكس طابع الحياة البدوية، بما يسهم فى الترويج السياحي لمدينة شرم الشيخ

كما تفقد المحافظ ايضا اعمال اقامة المستشفى الميداني المقامة داخل حديقة السلام ضمن مكونات المنطقة الخضراء.

وتفقد فودة خلال الجولة أعمال الجارى الانتهاء منها بالمنطقة الزرقاء وامتداداتها،وساحات انتظار السيارات والحافلات الملحقة بها، موضحا أنه تتولى إدارتها بالكامل سكرتارية الأمم المتحدة، مضيفا أنه من المقرر أن تشهد عقد عدد من الجلسات العامة، والخاصة، والأحداث الجانبية، إلى جانب اقامة مجموعة من المعارض والأجنحة، يشارك فيها رؤساء الدول، والوفود الرسمية والمفاوضون، ووسائل الإعلام التي يتم اعتمادها، بجانب منظمات وهيئات معتمدة من قبل سكرتارية الاتفاقية.