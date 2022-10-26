محافظ بورسعيد: مصنع الغازات سيضخ إنتاجه من الأكسجين الطبى للمستشفيات

بورسعيد محمد فرج

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سير الأعمال الإنشائية داخل مصنع إنتاج الغازات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والذي يقام على مساحة 10000 م٢، لدعم القطاع الطبى والصناعى بالمحافظة، جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد، اليوم، للوقوف على ٱخر مستجدات العمل داخل المصانع الجديدة بالجنوب ، رافقه خلالها اللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية، و مسئولي شركة الغازات .

واستمع محافظ بورسعيد لٱخر مستجدات العمل في إنشاء المصنع، مشيرا إلى انه سيتم تشغيل المصنع قريبا، كما سيساهم في الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية، ويضاف إلى ذلك، أهمية منتجات المصنع من غازات النيتروجين والأرجون اللازمين للعديد من العمليات الإنتاجية وخاصة فى الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية كما تفقد محافظ بورسعيد، أقسام المصنع الجاري إنشاؤها ، مؤكدا أن مصنع إنتاج الغازات سيضخ إنتاجه من الأكسجين الطبى اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية.

وأضاف المحافظ، أن بورسعيد تشهد لأول مرة هذا النوع من الصناعات، والتى تأتى ضمن الطفرة المحدثة بالمنطقة الصناعية ووجود كيانات عملاقة ساهمت فى تحقيق أعلى مستوى اقتصادى بالمنطقة، مؤكدا على أهمية الإسراع في معدلات العمل لسرعة تشغيل المصنع و توفير مزيد من فرص العمل لأبناء بورسعيد.