محافظ بنى سويف يوجه مسئولى الكهرباء والمياه بسرعة التعامل مع أى أعطال بسبب الطقس

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، بالتنسيق المستمر بين كل القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة لحين انحسار موجة الطقس السيئ، مطالبا المواطنين بتوخى الحيطة والحذر والابتعاد "قدر الإمكان" عن أى أشجار أو لافتات إعلانية وأعمدة الإنارة فى الشوارع، موجها باستمرار رفع درجة الاستعدادات فى كل القطاعات والمرافق الخدمية، لحين انتهاء موجة الطقس السيئ واستقرار الأحوال الجوية، مع التأكيد على سرعة إعادة الخدمة فى المرافق الحيوية من الكهرباء والمياه.

جاء ذلك خلال متابعته للجهود والإجراءات التى نفذها قطاع كهرباء بنى سويف، ضمن خطة المحافظة للتعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ، التى تتعرض لها البلاد فى الفترة الحالية، وفى ضوء ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، والتى بدأت أمس الثلاثاء بسقوط الأمطار على كل مراكز ومدن المحافظة، ومن المتوقع استمرارها حتى الأحد المقبل.

وأوضح أحمد قرني مدير التشغيل بالقطاع أنه فور حدوث موجة الطقس السيئ تم تفعيل غرفة أزمات من القطاع من إدارات التشغيل والصيانة والأمن والأزمات، علاوة على تشكيل مجموعة إدارة أزمة بكل هندسة وإحضار خرائط لمخرات السيول ومراجعتها، ومراجعة الأبراج والأعمدة التي تقع في مسارات السيول ونقلها، بالتوازي مع مراجعة وتأمين التغذية الكهربية للمنشئات الحيوية "عمليات المياه والصرف الصحي والمستشفيات- الأماكن الحكومية الحيوية"، ومخاطبة المنشآت الحيوية بتجهيز ماكينات الطوارئ والتنسيق مع الوحدات المحلية ومراكز الشرطة استعدادا للمواجهة والمساعدة حالة الاحتياج، بجانب تكوين مجموعات عمل بكل مجلس قروي وإصدار التعليمات إليهم للقيام بالأعمال حال حدوث أزمة طارئة، وجود مهمات كهربية من أبراج وأعمدة وملحقاتها احتياطية بمخازن القطاع، مؤكدا أن الشركة تعلن وتقوم بتوعية المواطنين بعدم التواجد قدر الامكان التي بها تجمعات لمياه الأمطار، وتجنب ملامسة أعمدة الإنارة تجنبا للصواعق الكهربية.

وأضاف مدير التشغيل أنه تم توفير رقم محمول للتواصل وتلقى شكاوى الكهرباء (01206527888)، بجانب رقم الطوارئ على الخط الساخن "121"، موضحاً أن القطاع وهندسات على مستوى مراكز ومدن المحافظة،قامت بالتعامل مع الأزمة فور حدوثها ، ففي مدينة بني سويف،تم توفير عدد 5 سيارات للقيام علي إزالة الأعطال ، لم يحدث أي فصل لأي مغذي عمومي أو مغذيات خاصة ولم يحدث أي اعطال بالاكشاك ولم يتم فصل أي كشك، والأعطال التي حدثت تخص توصيلات المشتركين وتم اللازم وجار العمل عليها منذ نهاية الموجة حتي الآن)،وفي مركز بني سويف تم توفير عدد 6 سيارات وبعد الانتهاء من الموجة تم التوصيل للمغذيات ولم يتبقي سوي مغذي سنور وعلي حموده علي خط أبو صالح بناءا عل تعليمات إدارة الأزمات بالمحافظة ،وجار حاليا العمل علي توصيلات مشتركي الجهد المنخفض.

وفي مدينة بني سويف الجديدة شرق فور حدوث الموجة تم فصل مغذيات (دخول المجتمعات ، دخول الحي الثالث ، دخول 19 المجمع الصناعي ، مغذي 16 دخول لوحة ابني بيتك) و تواجدت فرقة الأزمات الخاصة بالهندسة (وفرق ازاله الأعطال والمتوسط وتم توفير عدد 5 سيارات تم توصيل المغذيات و توصيل عمليات المياة محطات الغابة الشجرية ومحطات الرفع بمعرفة الهندسة وتم تشغيل جميع المحطات عدا محطة المعالجة الثنائية الغابة الشجرية بسبب عطل داخلي جار العمل على إصلاحه.

وفي مركز ومدينة الواسطى تواجدت فرقة الأزمات الخاصة بالهندسة وإزالة الأعطال وبدء الفصل من محطة محولات الواسطي مغذيي الميمون شرق والحومة وتم إعادة التوصيل،بالنسبة لمغذيات خروج محطة محولات قشيشة تم فصل المغذيات يدويا خوفا علي الارواح والممتلكات بسبب شدة الامطار و تم توصيل جميع المغذيات عدا مغذي أبو صير ، وجار العمل عليه حاليا، فيما لم يحدث فصل لأي مغذي عمومي بالفشن أو مغذيات خاصة ولم يحدث أي أعطال بالأكشاك باستثناء أعطال تخص توصيلات المشتركين وتم اللازم وجار العمل عليه حتي الآن.

وفي إهناسيا خرجت المغذيات من المحطة حيث تواجدت فرقة الأزمات الخاصة بالهندسة وإزالة الأعطال بالمحطة، وتم توفير 6 سيارات وبعد الانتهاء من الموجة تم توصيل جميع المغذيات ... وجار العمل حاليا علي تفريعات منخفض علي مغذيات السعادنة و سدمنت ، وتم مراجعة التوصيلات الخاصة بالمستشفي المركزي من قبل فرقة صيانة الهندسة واعادة التوصيل ، كما تم خروج مغذيات (دلاص ، الحمام ،طحا بوش ، كوم أبو خلاد ، عملية مياة اشمنت 1 ، 2 ) من محطة محولات ناصر ،وقد تواجدت فرقة الأزمات الخاصة بالهندسة وازاله الاعطال بالمحطة وتم العمل علي المغذيات وخاصة عملية مياة اشمنت 1 وتم توصيلها وجاري العمل حاليا علي مغذي عملية مياة اشمنت 2 وخط الحمام وخط كوم أبو خلاد وتم التوصيل.

وفي ببا تم خروج مغذيات من محطة المحولات وقد تواجدت فرقة الأزمات الخاصة بالهندسة وإزالة الأعطال بالمحطة وحدث اختفاء جهد بالمحطة علي محولي 1 ، 3 ،و فور انتهاء الموجة تم توصيل المغذيات وجار العمل حاليا علي مغذي الزنيقة قري شرق النيل (جبل النور – بني عقبة - ..) وعمل علبة نهاية علي عملية صرف صحي المشارقة والتي يتم تشغيلها حاليا بمولدات ديزل، وفي سمسطا تواجدت فرق إزالة الأعطال عقب خروج المغذيات من المحطة، و تم توصيل المغذيات فور انتهاء الموجة وجار العمل حاليا علي مغذيات الشيخ خطاب بدهل تفريعه المنشية و الظهير الصحراوي.

كما تابع الدكتور محمد هانى مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى الإجراءات التى تم اتخاذها، ضمن خطة المحافظة للتعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ، التي تتعرض لها البلاد في الفترة الحالية، وفي ضوء ما اعلنته هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية"والتي كانت قد بدأت أمس الثلاثاء بسقوط الامطار على كل مراكز ومدن المحافظة"ومن المتوقع استمرارها حتى الأحد المقبل

ووجه المحافظ باستمرار الجهود للتعامل مع تداعيات موجة عدم استقرار حالة الطقس، والتي نجم عنها تجمعات لتراكمات مياه الأمطار، وفصل الخدمة بشكل مؤقت كإجراء احترازي، سواء قطع مياه الشرب بسبب ارتفاع نسبة العكارة ، أو فصل التيار الكهربائي لتجنب حدوث تلامس أو ماس كهربائي بالأعمدة، حفاظاُ على أمن وسلامة المواطنين.