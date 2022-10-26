محافظ بنى سويف ميدانيا يتابع أعمال رفع مياه ومخلفات الأمطار من الشوارع

بنى سويف هانى فتحى

أجرى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف " صباح اليوم" جولة ميدانية، لمتابعة أعمال شفط وتصريف تراكمات مياه الأمطار، الناتجة عن حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى شهدتها محافظات الجمهورية، والتى كانت قد بدأت "أمس" ومن المتوقع أن تستمر حتى الأحد المقبل، وذلك بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية فى هذا الصدد.

وتفقد المحافظ عدداُ من الشوارع والمناطق بمدينة بنى سويف، لمتابعة قيام الأجهزة المعنية بالتعامل مع مياه الأمطار نتيجة لعدم استقرار الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ الحالية، مطمئنا على استمرار تواجد المعدات والشفاطات والبدالات الخاصة بأعمال رفع تجمعات المياه خاصة بمنازل الكبارى وبعض الشوارع والنقاط الساخنة، حيث رافقه هانى الجويلى رئيس المدينة وبعض التنفيذيين المعنيين.

ووجه المحافظ "خلال الجولة" بضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع المدن والقرى لمواجهة أى طارئ من خلال التنسيق بين رؤساء المدن والقرى وشركة مياه الشرب الصرف الصحى ومشروع النظافة والحماية المدنية والمرور وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع المعدات بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

وأشار المحافظ إلى أنه منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ، قد وجه على الفور برفع درجة الاستعداد للتعامل مع أى تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية، وما يصاحبها انخفاض من درجات الحرارة وسقوط أمطار، منوهًا عن تكليفاته لمسؤولى شركة مياه الشرب وفروعها باستمرار رفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف وأنها تعمل بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها

وأكد على استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف للمناطق المخدومة بالصرف، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التى يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرف عمليات المحافظة والوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل فى تصريف المياه مع سقوط الأمطار "، علاوة على التنسيق مع الجهات المختصة من الأجهزة والمديريات الخدمية لتكون جاهزة للتدخل السريع "حال حدوث أية تداعيات" عن حالة التغيرات المتوقعة فى حالة الطقس خلال تلك الفترة

وكلف المحافظ مسؤولى قطاع الكهرباء بالمراجعة الميدانية لكافة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها، وعدم وصول أى مصدر كهربى لها حفاظًا على أرواح المواطنين، والعمل على استمرار التيار الكهربائى وإيجاد حلول بديلة "حالة فصل الخدمة "وبصفة خاصة فى المنشآت الحيوية من المستشفيات والمخابز والنقاط الأمنية، مع ضرورة توعية المواطنين بتنبؤات الأرصاد الجوية من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة ووسائل الإعلام المحلية، وإعلانهم بالإجراءات والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها حال وقوع الأمطار.



محافظ بني سويف ميدانيا يتابع أعمال رفع مياه