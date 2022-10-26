محافظ المنيا يضع حجر الأساس لمحطة طاقة شمسية لشركة بالمنطقة الصناعية.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

وضع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، حجر الأساس لإنشاء محطة طاقة شمسية جديدة لشركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة بشرق النيل، بقدرة 7 ميجاوات ويقع المشروع على مساحة 25 فدانا وسيقوم بأعمال التنفيذ شركة طاقة عربية، الرائدة فى مجالات توزيع الطاقة والخدمات المتكاملة بمصر، دعماً لمساعى محافظة المنيا نحو التحول إلى استخدام مصادر الطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة.

وتعليقاً على المشروع، أكد محافظ المنيا على الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الاستثمار وتوفير المزيد من المشروعات التنموية والاستفادة من المقومات الاقتصادية لكل محافظة وتشغيل أبنائها وتحسين جودة الحياة.

وقال المحافظ " إنه فى ظل توجُه العالم نحو الاقتصاد الأخضر وتعظيم دوره كأحد آليات التنمية المستدامة، تشهد مصر طفرة نوعية في سرعة تحولها إلى استخدام الطاقة الخضراء من أجل إحداث نمو اقتصادي سريع الوتيرة، ويتضح ذلك جلياً من خلال استضافة الدولة لمؤتمر المناخ COP 27 هذا العام.

وفى محافظة المنيا، نُركز على الإسراع بتحقيق رؤية مصر 2030 والتعامل بجدية مع البعد البيئي من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مثل مشروع محطة الطاقة الشمسية التي ستشهده محافظة المنيا."