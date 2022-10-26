محافظ المنوفية يواصل سلسلة لقاءاته بالمواطنين ويوجه الجهات المختصة بحل شكواهم

المنوفية - فريق المحافظات

واصل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتى قطاعات الخدمات .

حيث استمع المحافظ إلى شكوى مواطن بناحية منوف يتضرر من وجود مخالفات مالية وإدارية بمحل عمله، وعلى الفور وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص شكواه والعرض عليه لاتخاذ اللازم، كما كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بفحص شكوى مواطن بناحية بهناى يتضرر من وجود إشغالات تعوق دون الوصول إلى أرضه واتخاذ اللازم فورا .

كما تضمن اللقاء طلب مواطن يعمل فنى تمريض بمستشفى سرس الليان يلتمس تكليفه بالعمل فى أحد الأقسام مراعاة لظروفه الأسرية، وقد أحال المحافظ طلبه إلى مدير مديرية الصحة لاتخاذ اللازم وبما لايؤثر على سير العمل، وكذا طلب مواطن بناحية العزبة الغربية بشبين الكوم يلتمس تجديد الرخصة الخاصة بكشك يمتلكه، وقد وجه المحافظ رئيس حى غرب شبين الكوم بدراسة الطلب والعرض عليه لاتخاذ اللازم .

هذا وقد كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش بفحص شكوى معلم بناحية سرس الليان يتضرر من احتساب أجازته المرضية من رصيد أجازاته الاعتيادية مما يلحق به الضرر ماديا، والعرض عليه، وكذا فحص شكوى مواطن بناحية منوف يتضرر من قرار إزالة صدر لقطعة أرض يمتلكها على الرغم من قيامه بالتصالح عليها، والعرض عليه، وفى لفته طيبه أمرالمحافظ بصرف مساعدة مالية ولحوم ومواد غذائية لهما مراعاة لظروفهما الصحية والاجتماعية والصعبة وذلك فى إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية.