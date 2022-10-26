محافظ المنوفية: تمويل 90 مشروعا اقتصاديا ضمن مشروع إقراض الأسر

المنوفية - فريق المحافظات

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تمويل 90 مشروعاً اقتصادياً بإجمالي 701 ألف جنيه في مختلف المجالات والممولة من عائد وديعة حصيلة بيع المشروعات من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة، جاء ذلك عقب اجتماع لجنة القروض بالمحافظة برئاسة اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة وعضوية كلاً من مديري إدارات الحسابات، والشئون القانونية، وشئون الانتاج، والصناعات الحرفية، والتنمية بالمحافظة.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على توسيع قاعدة الاستفادة من مشروع إقراض الأسر لمساعدة الشباب والأسر الريفية في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بهدف خلق فرص عمل جادة وحقيقية تساهم في زيادة دخل الأسر والحد من البطالة.

وأوضح السكرتير العام بأنه تمت الموافقة علي تمويل المشروعات التي تقدم بها المواطنين من 29 وحدات محلية قروية وتم مراجعتها ومعاينة المشروعات التي سيتاح التمويل لها للتأكد من مطابقتها للشروط و تحقيقها أرباحا تساهم في تحسين مستوى المعيشة للمقترضين في مجالات الإنتاج الحيواني ومشروعات الميكنة الزراعية ومنافذ البيع والتوزيع ومشروعات أخرى متنوعة ، مشيرا إلى أنه تم المرور على عدد 13 مشروع " ري بالتنقيط " في مركزى الشهداء والسادات وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية بضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية للمشروعات ومدى تحقيقها لأهدافها، وخاصة المشروعات التي لها مردود اقتصادي للفلاح وتعمل علي توفير المياه وتقليل المهدر منها، مع التأكيد علي سداد الأقساط في مواعيدها طبقاً لجداول السداد الخاصة بكل مشروع والمسلمة للوحدات المحلية والقروية حتى يمكن للمشروع الاستمرار في تأدية رسالته التنموية الاقتصادية والتي تساهم في رفع مستوى المعيشة لكافة فئات المجتمع المحلي.