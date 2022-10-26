محافظ القليوبية يتابع أعمال العطل المفاجئ بمحولات كهرباء محطة مياه بنها

القليوبية إبراهيم سالم

انتقل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمحطة مياه المرشحة بمدينة بنها، صباح اليوم الأربعاء، لمتابعة أعمال إصلاح العطل المفاجئ لـ2 محول كهرباء قدرة 2 ميجا وات ضمن المحولات القائمة علي تشغيل المحطة، والذى أدى إلى انقطاع المياه عن عدة مناطق بمدينة بنها منذ الصباح الباكر.

وخلال تفقد عملية الإصلاح، وجه المحافظ بدفع المزيد من سيارات مياه الشرب المتنقلة والتركيز علي الأماكن الحيوية كالمستشفيات والكليات والمدارس والشوارع الحيوية لتعويض عملية قطع المياه، مؤكدا أنه تم التنسيق مع شركات الكهرباء لتوريد المحولات اليوم وتركيبها، بالإضافة إلي الدعم بجنيريتور توليد كهرباء للعمل بديلا عن المحولات لحين الانتهاء من تركيبها لتشغيل المياه خلال ساعات.

وأكد محافظ القليوبية، أن المهندسين والأطقم الفنية يبذلون جهود مضنية للانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة في أسرع وقت ممكن، وأنه تم تكليف مسئولي إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة بالتواجد على مدار الساعة بمقر غرفة العمليات لمتابعة واستقبال شكاوى المواطنين بشأن أي قصور في خدمات المياه والصرف الصحي خلال فترة الإصلاح المقررة.



العمل بالمحولات الجديدة



محافظ القليوبية خلال الجولة



خلال عمليات الإصلاح