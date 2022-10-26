محافظ الغربية يتفقد العمل بالعيادات المسائية لفرع التأمين الصحى

الغربية عادل ضرة

تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية يرافقة الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحى بالغربية مشروع العيادات المسائية بالتأمين الصحي بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة للتأكد من إنتظام سير العمل وتواجد الأطباء وتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إلى أن عيادات التأمين الصحي بالمحافظة شهدت إقبالا كبيرا من جانب المواطنين، والتى بدأت أول الأسبوع الحالي من الساعة الرابعة عصرا حتى الثامنة مساء في خمسة عيادات تابعة لفرع التأمين الصحي، حيث بدأ العمل المسائي في عيادة خالد بن الوليد ، علي بن أبي طالب ، صحة تاني بطنطا، بالإضافة إلي عيادة بن سينا بالمحلة وسمنود الشاملة كمرحلة أولية ومن المقرر تعميم التجربة تباعا علي عيادات المحافظة.

وأوضح محافظ الغربية، أن التردد علي العيادات المسائية بلغ ما يزيد عن 1109 مريضا يوميا، بالإضافة إلي تردد ما يقرب من 900 مريض علي خدمات المعمل والأشعة والصيدليات.

وكان الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى قد أعلن في وقت سابق تشغيل فترة مسائية بعيادات التأمين الصحي من 4الي 8 مساءا لتقديم الخدمات للمواطنين وكخطوة للقضاء علي ظاهرة التكدس والزحام بالعيادات الخارجية، موضحا أن الهيئة تتبنى خطط لتطوير العمل بالعيادات الخارجية وتشغيل عيادات مسائية وفقا لرؤية متطورة تستهدف إدخال الحجز الإلكترونى فى جميع العيادات التابعة للهيئة من خلال الحجز التليفونى.

وأشار الدكتور سيد جلال مدير فرع الغربية للتأمين الصحى إلى أن محاور الخطة تشمل التوسع فى إدخال عيادات واستحداث خدمات والارتقاء بمستويات الرعاية الصحية المقدمة لجمهور المواطنين، مضيفا: يهدف العمل بالعيادات المسائية القضاء على ظاهرة التكدس والزحام بالعيادات، وتقديم خدمات للمواطنين بعد انتهاء فترات العمل تيسيرا عليهم،مبينا أن الفترات المسائية تشمل تخصصات الباطنة والقلب والمسالك والرمد وخدمة الممارس بعيادة على بن أبى طالب، بالإضافة إلى تخصصات الأطفال، أمراض الدم، الغدد الصماء، التغذية العلاجية بعيادة صحة مدرسية تانى. وتخصصات القلب والصدر والممارس والعظام والباطنة بعيادة خالد بن الوليد كمرحلة أولية.