محافظ الدقهلية: حصر جميع الأراضى المنزرعة بمحصول الأرز ومراجعة كافة المحاضر

الدقهليه فريق محافظات

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء: "نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة كل في موقعه، من أجل خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات، والعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجههم".

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، منال الغندور السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء القطاعات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء .

وأكد" مختار " علي أن كل رئيس مركز ومدينة وحي عليه مسئولية مجتمعية تجاه المواطنين كل في نطاقه يعمل من أجل تلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات الخدمية من خلال التنسيق والتعاون بين كافة الجهات وأجهزة الدولة.

وأشار "المحافظ" إلى ضرورة تحديد الموضوعات ذات الأهمية وتقسيم توقيتات العمل والتركيز على الملفات التى تمس حياة المواطنين اليومية من صحة وتعليم ونظافة ورصف وغيرها.

وكلف "مختار" كافة رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتواجد يومياً في الشارع من الساعه 7 صباحاً وسط فرق العمل لمتابعة النظافة ورفع كفاءة الشوارع وكسح مياه الأمطار وصيانة وتسليك البلوعات ورفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات.

ووجه " المحافظ " بالتنسيق الكامل بين رؤساء الوحدات المحلية وشركة الكهرباء وتشكيل فرق للمرور علي كافة اعمدة الكهرباء وصيانتها حفاظا على ارواح المواطنين من خلال مراجعة اسلاك الكهرباء والوصلات المنزلية وغلق كافة الفتحات داخل الاعمدة وعزل الأعمدة وتغليفها.

كما وجه " مختار " لوكيل وزارة الزراعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالتصدي بكل حسم للتعدي علي الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لأن الزراعة هي الثروة الحقيقية لمصر وهي اللبنة الأساسية في الاقتصاد المصري.

وقرر " المحافظ " تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ للإشراف علي رفع كافة نواتج تطهير الترع والمصارف داخل المدن والقري وعلي الطرق من خلال التنسيق بين مديرية الري والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء لضمان عدم تراكم القمامة ونواتج الهدم علي هذه النواتج مما ينتج عنها مشاكل بيئية وتشويه للمنظر الجمالي لهذه المدن.

كما قرر " مختار " تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام لحصر جميع الأراضي المنزرعة بمحصول الأرز ومراجعة كافة المحاضر التي تم تحريرها ضد المتسببين في حرق قش الأرز وتحديد أماكن تجميع قش الأرز وطرق استخدامه سواء من خلال صناعة الأعلاف أو من خلال الصناعات الأخري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وايضا وجه " المحافظ " بتكثيف العمل في ملف تقنين املاك الدولة وملف التصالح علي مخالفات البناء وسرعة الانتهاء منهم لخدمة المواطنين وتسليم عقود التقنين ونماذج التصالح حفاظا علي أموال الدولة وتعظيم مواردها، كما وجه " مختار " بتكثيف العمل في ملف حوكمة اصول الدوله لتعظيم الاستفادة منها وزيادة موارد المحافظة من خلال إقامة مشروعات قومية او خدمية أو إنتاجية.

وأيضاً وجه " المحافظ " بتكثيف العمل في ملف المتغيرات المكانية وسرعة حصر كافة المتغيرات وإزالة الأعمال المخالفة علي الفور لمنع البناء المخالف سواء علي الأراضي الزراعية أو املاك الدولة أو مخالفة قيود الارتفاع او البناء بدون ترخيص.

وكلف " مختار " مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة بمتابعة نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية التي يتم تنفيذها بالوحدات المحليه ووضع برنامج زمني للانتهاء من كل مرحلة قبل المواعيد المحددة.

كما كلف " المحافظ " رؤساء المراكز والمدن والاحياء بسرعة وضع تصور للمشروعات التي يحتاج إليها كل مركز لتنفيذها علي أراضي مقالب القمامة العشوائية التي تم رفعها سواء من خلال بناء مدارس أو مستشفيات أو مصالح خدمية متنوعة.

وأيضاً كلف " مختار " وكيل مديرية الطرق بالدقهليه ورئيس حي شرق المنصوره بسرعة الانتهاء من زراعة الجزيرة الوسطي بشارع قناة السويس خلال اسبوع .

والجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي قد وافق علي عدد من الموضوعات ، شملت الموافقة علي تخصيص قطعة ارض بمساحة 3325 متر مربع خلف مبني مركز طب الاسرة بقرية دميرة مركز طلخا لصالح الامانة العامة للصحة النفسية "مستشفي دميرة " وذلك لإنشاء مبني لعلاج الادمان ومبني آخر للعيادات الخارجية، وكذا وحدة طيف التوحد بما لا يؤثر علي المساحة المتبقية لتنفيذ مركز طب الاسرة وفق معايير التأمين الصحي الشامل ، مع دراسة إنشاء مركز اخر بالمنطقة الشمالية بمركز المطرية لخدمة مراكز منطقة الشمال .

كما وافق المجلس علي تخصيص قطعة ارض مساحتها 352.5 متر مربع بمدينة بني عبيد لإقامة مبني للتأمينات والمعاشات لخدمة أهالي مركز ومدينة بني عبيد .

كما تمت الموافقة علي تأجير الدور الأرضي بالمجمع الخدمي بالوحدة المحلية بمنية سمنود بمركز ومدينة أجا ليكون مكتبا للبريد لتقديم الخدمات البريدية للمواطنين بصفة مؤقتة علي أن يتم نقله إلي مجمع الخدمات الحكومية الذي سيتم تنفيذه خلال مبادرة حياة كريمة .

وأيضاً وافق المجلس علي تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية علي ارض مقلب القمامة بحي الطيارة بمركز ومدينة السنبلاوين منها انشاء ومدرسة تعليم ثانوي ومدرسة تعليم اساسي 1 و مدرسة تعليم اساسي 2 ومكتب بريد علي مساحة 200 متر مربع لخدمة مواطني مركز ومدينة السنبلاوين.