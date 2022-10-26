محافظ الإسماعيلية يناقش خطة الطرق ومشكلات مدينة المستقبل

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد اللواء شريف فهمي بشاره محافظ الإسماعيلية، اجتماعا بشان متابعة أعمال الطرق والرصف المطروحة في الخطة الاستثمارية للمحافظة 2022/2023، ومتابعة مشاكل الصرف الصحي مدينة المستقبل.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء هنري ابراهيم معاون محافظ الإسماعيلية للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة المتطورة، المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق و النقل، اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، المهندسة مروه فوزي مدني رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية ، اماني عبد القادر رئيس منطقة تعمير سيناء ، اللواء أحمد قاسم رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندس مارون إسحاق استشاري إدارة مرور الإسماعيلية .

وخلال الاجتماع تم عرض ومناقشة مخطط الطرق والرصف المطروح في الخطة الاستثمارية 2022/2023، كما تم استعراض التنسيقات بين مديرية الطرق مع كافة الجهات المعنية ، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وشملت الخطة مدينة الإسماعيلية بأحيائها الثلاث ، و تضمنت الخطة رصف وتطوير طرق منطقة المحطة الجديدة بحي أول ، منطقة الشهداء وشارع هدي شعراوي بحي ثان ، الجمعيات والسابعة وشارع الدوحة بحي ثالث .

وشدد " بشارة " علي زيادة عدد المطبات بمنطقة الجامعة القديمة وضرورة تخطيط الشوارع وإضافة العلامات التحذيرية كما تضمنت الخطة جميع مراكز ومدن المحافظة، و إعادة رصف شارع احمد عرابي بالتل الكبير ، رصف وتطوير كورنيش القصاصين وإقامة موقف سيارات بالقصاصين .

وفيما يخص مدينة المستقبل، تم عرض جميع المشاكل الموجودة بالمدينة ، وعلي رأسها مشكلة الصرف الصحي، حيث تم تطهير وملس الخطوط الرئيسية بالمدينة

واكد" بشارة" علي سرعة حصر جميع العمارات التي بها مطابق غير صالحة " غرف تفتيش العمارات " ، فالهدف الرئيسي هو حل الموضوع بالكامل لذا وجب تحديد المشكلة كلها ، كذلك ضرورة وضع خطة عاجلة لتطوير ورصف جميع طرق مدينة المستقبل.

وشدد علي أهمية المسطحات الخضراء وكيفية تطويرها خاصة المسطحات الرئيسية حول المدينة وضرورة احاطتها بصبار ، إضافة لإمكانية استخدام المسحات الكبيرة وتحويلها لملاعب ، واماكن تقديم الخدمات، مع ضرورة تحديد قوة العمالة التي ستقوم بالتطوير أولا بالإضافة لضرورة حل مشكلة المياه الجوفية والاستفادة منها بعمل آبار ، بالتنسيق بين الطرق والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

واختتم " بشارة "، هدفنا الأساسي هو المواطن وضرورة الاهتمام بالخدمات المقدمة له والعيش في بيئة صحية آمنة.