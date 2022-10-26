محافظ الإسماعيلية يتابع إزالة أثار الطقس السئ من خلال غرفة العمليات الرئيسية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على مدار اليوم جهود المراكز والمدن والأحياء و فرق الطوارئ التابعة لهم .

و بالتنسيق مع فِرق الطوارئ التابعة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وفرق الحماية المدنية لمجابهة آثار موجة الطقس السئ وسقوط الأمطار من خلال غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية؛ لتنفيذ خطط الانتشار المعدة مسبقًا للتخلص من تراكم مياة الأمطار وتحقيق السيولة المرورية والتعامل مع كافة الحالات الطارئة الناتجة عن سقوط الأمطار.

حيث تابع رئيس مركز ومدينة التل الكبير أعمال شفط مياه الأمطار التي تعرض لها المركز على مدار فترات اليوم الثلاث، وذلك بنطاق المدينة وشارع أحمد عرابي وكذلك بالقرى التابعة للمركز وتم الدفع بسيارات شفط المياه والعمل على مدار اليوم لإنهاء الأعمال.

وفي مركز ومدينة فايد، استمر شفط مياه الأمطار التي تأثرت بها مناطق قرية الهويس وقرية سرابيوم وتم الانتهاء من سحب المياه من مدرسة المشير أحمد إسماعيل بعزبة البلابسة وسحب المياة بقرية الهويس بسيارات سحب المياه الموجودة بمركز ومدينة فايد من خلال فِرق الطوارئ بإدارة الأزمات.

كما تم سحب مياه الأمطار من عزبة العاشر من رمضان بالهويس ومن منطقة أم عروج بسرابيوم كما تابع نائب رئيس مركز ومدينة فايد الحالات المتضررة من آثار السيول بالأمس في قرية الهويس بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير للمساهمة في الحالات التي تضررت من الأمطار بالأمس.

وتلقت غرفة عمليات قرية نفيشة بلاغ بوجود ماس كهربائي بأحد الأعمدة بعزبة الصفيح بقرية نفيشة وعلى الفور قام أفراد الصيانة العاجلة بالقرية بالتنسيق مع هندسة كهرباء أبوعطوة وتم الإصلاح و إعادتها للعمل.

كما قام طاقم الطوارئ بفتح وتسليك مخرات السيول والأمطار بمدينة المستقبل كما استمرت أعمال الشفط وسحب تراكمات المياه بطريق الإسماعيلية بورسعيد وبعد توقف الأمطار بقرية الفردان بدأت فِرق الطوارئ عمليات شفط المياه من التجمعات بطريق الإسماعيلية بورسعيد وأحد المنازل التي غمرته المياه.