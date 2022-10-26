محافظ الإسكندرية يلتقى بعض ملاك مدينة 6 أكتوبر ويستمتع لشكواهم

الإسكندرية جاكلين منير

التقي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بعض ملاك مدينة 6 أكتوبر واستمع إلى شكواهم التى تضمنت استياء الملاك من الإهمال والفوضي وسوء الخدمات داخل المدينة من قبل الجمعية، ورغبتهم في نقل تبعية المدينة للمحافظة طبقاً لتوصيات لجنة الحكم المحلى بمجلس النواب، وقد بدأ المحافظ اللقاء مرحبا بالحضور، وبكل قاطني وملاك مدينة أكتوبر، وكل من يريد ويساهم في حل مشكلة المدينة.

وأكد الشريف فى بداية اللقاء على كامل استعداد المحافظة لضم مدينة 6 أكتوبر كأى مدينة أو حي للمحافظة بشرط تحمل الجمعية مسؤوليتها والوفاء بوعودها، موضحا أن المحافظة تحملت أعباء زائدة من أجل تقديم خدمات النظافة داخل المدينة، وعلى استعداد لتقديم كل ما يخدم سكان المدينة في إطار الإمكانات المتاحة،. موضحا أن المدينة واي مكان في نطاق الأحياء يتبع المحافظة لكن لابد أن نفرق بين التبعية الإدارية، وتبعية الخدمات والمرافق وغيرها مما ينظمه قانون الجمعيات التعاونية.

وأضاف المحافظ أنه من غير المنطقي أن نحمل الدولة أعباء نتيجة أخطاء وتجاوزات الآخرين، ولا يرضي أحد أن نتحمل مديونيات وأعباء مالية تراكمت على الجمعية منذ عشرات السنين واستفادت بها الجمعية.

وقال الشريف، إن هناك مطالبات لجهات تتبع وزارات مختلفة كشركات الكهرباء، والصرف الصحي، والغاز، والضرائب، والإصلاح الزراعي، وغيرها وعلي الجمعية تسويتها قبل قيام المحافظة باستلام المدينة.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة التزمت بتوصيات لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب وشملت لجنة لاستلام المدينة وضم خدماتها ومرافقها للمحافظة، وأوصت اللجنة بتوصيات وطلبات لم تلتزم الجمعية بتقديم أي منها، واختلفت الجمعية مع نفسها.

وأوضح اللواء محمد الشريف للحضور أن اللقاء في إطار الإصلاح ووجود حلول جذرية في مصلحة المواطن بشرط أن تكون قابلة للتطبيق، وأن المحافظة ليست ضد أحد وتتمنى الخير للملاك والجمعية وكل الأطراف وبما يتفق مع المصلحة العامة، والملاك يدفعون ثمن حرب المستفيدين ، وإذا تقدم أي مواطن بأي تجاوز يحال فورا للنيابة العامة.

واستعرض الشريف المراحل التي مرت بها المدينة منذ إنشائها إلى الآن، مؤكدا على أن المحافظة فعلت دورها في كل مرحلة من المراحل، والجمعية على مر السنين استغلت وضعها القانوني كممثل للسكان في ارتكاب العديد من التجاوزات التي أدت الي الوصول إلى هذا المستوى الذي لا نرضاه من منطلق حرصنا على المواطنين والشعور بمعاناتهم، بما يتفق ورؤية الدولة وتوجيه القيادة السياسية برف العبء عن كاهل المواطنين.

وفي نهاية اللقاء، أكد المحافظ حرصه على الاستماع لجميع الأطراف، وحرص المحافظة على تحمل مسؤوليتها تجاه المواطنين والاستمرار في تقديم خدمات النظافة والتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم ما هو متاح كحلول مؤقته من باب المسؤولية، كما أكد على أن المحافظة جاهزة اليوم قبل غد لضم المدينة واستلامها من الجمعية ، إذا قامت الجمعية بتنفيذ ما عليها من التزامات.