محافظ أسيوط يتفقد أقسام مستشفى الإيمان العام للاطمئنان على تقديم الخدمات للمرضى

فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أقسام مستشفى الإيمان العام بالأربعين للاطمئنان على مدى تقديم الخدمات للمواطنين ضمن جولاته الميدانية التفقدية للوقوف على سير العمل والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقطاع الصحي ورفع كفاءة وتطوير الخدمات الصحية للمرضى وتحسين الخدمات المقدمة لهم تنفيذاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط والدكتور محمد جمال مدير مستشفى الإيمان العام بالأربعين ومحمد بشير رئيس حي غرب ونواب مدير المستشفى ومسئولي الرعاية الأساسية بمديرية الصحة.

وتفقد محافظ أسيوط أقسام المستشفى كـ (عناية الباطنة والمناظير وقسم الأطفال حديثي الولادة والحضانات والمبتسرين والرنين المغناطيسى المختلفة والصيدلية وغرف المرضى والكلى الصناعية والغسيل الكلوي والرعاية وقسم السموم والطوارئ) واستمع للمرضى ومرافقيهم وأرائهم بشأن مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم بالمستشفى.

كما التقى المحافظ ببعض أفراد الطاقم الطبي من أطباء وتمريض وعاملين وغيرهم بالمستشفى موجهاً الشكر لهم على اهتمامهم بالمرضى وفتح أقسام جديدة بالمستشفى كقسم السموم ورضا المرضى عن الخدمات المقدمة لهم خاصة خلال فترة جائحة فيروس كورونا "COV 19" مطالبهم بالإستمرار في بذل مزيد من الجهد في حسن معاملة المرضى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، بالإضافة إلى الاهتمام والحفاظ على الأجهزة الطبية الموجودة بالمستشفى والتي سيتم توريدها وإجراء الصيانة الدورية لها مستعرضاً المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الخاصة بقطاع الصحة على أرض المحافظة.

وأكد محافظ أسيوط على الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقطاع الصحة وتطوير الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بكافة المستشفيات والوحدات الصحية لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام القطاع الصحي والعمل على تعظيم الامكانيات وتلبية الاحتياجات اللازمة لتقديم خدمة طبية لائقة مشدداً على ضرورة التأكيد على توافر كميات مناسبة من الأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات المطلوبة بالمستشفى مشيراً إلى متابعته المستمرة والميدانية لسير العمل بقطاع الصحة على مستوى المحافظة من بينها جولات بشكل مفاجئ للتأكد من توافر الخدمات الصحية ومدى توفير الاحتياجات اللازمة وتقديم الخدمات الطبية للمرضى وذلك لتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن مستشفى الإيمان العام تقدم خدمات بشكل لائق للمرضى وفقاً لتوجيهات وزارة الصحة حيث تعمل بطاقة استيعابية 43 سرير عناية مركزة من تحتوي على 23جهاز تنفس صناعي بالإضافة إلى عدد الأسرة الداخلية بالمستشفى ليصبح 278 سرير لافتاً إلى تضمنها 5 سرير عناية ، و4 سرير عناية حرجة ، و4 سرير عناية سموم وعدد 8 سرير قسم داخلي ، و 3 لعناية الحروق و4 تصلب متعدد ، و8 حضانات أطفال (مبتسرين ، وعناية مبتسرين) ، و4 عناية أطفال مشيراً إلى المتابعة الدورية والمستمرة للخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حصولهم عليها بشكل لائق.