محافظ أسيوط ورئيس الجامعة يشهدان انطلاق أعمال مبادرة "دكان الفرحة".. صور

أسيوط ــ هيثم البدرى

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط معرضًا للملابس الجديدة ضمن فاعليات مبادرة صندوق تحيا مصر تحت عنوان "دكان الفرحة" لتوزيع الملابس على طلبة الجامعات المصرية والتى ينظمها صندوق تحيا مصر بمشاركة بنك الكساء المصرى وجامعة أسيوط وذلك بمقر الصالة المغطاة بالجامعة، وذلك بحضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، شوكت صابر أمين عام جامعة أسيوط، وممثلى صندوق تحيا مصر وطارق سيف الدين مدير قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، ومحمد مختار المستشار الإعلامى لصندوق تحيا مصر، وهشام خليفة مدير برنامج الدعم الاجتماعى، إلى جانب حشد من طلاب الجامعة .

وخلال الافتتاح أكد اللواء عصام سعد على تكثيف جهود المحافظة لإبراز دور الدولة المصرية وقيادتها السياسية فى توفير كافة الخدمات للمواطنين لتخفيف معاناتهم للحد من ظاهرة غلاء الأسعار وذلك تحت مظلة المبادرات الرئاسية التى توفرها الدولة والتى تستهدف تحسين وارتقاء جودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم وذلك فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحًا أن المبادرة تأتى بهدف تنفيذ أنشطة وبرامج الحماية الاجتماعية لرفع عبء هذه المستلزمات عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مشيدًا بدور صندوق تحيا مصر فى دعم اقتصاد مصر والتغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، فضلًا عن إحداث نقلة نوعية فى مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين ومواجهة المشكلات التى يعانى منها المجتمع .

ومن جانبه أشاد الدكتور أحمد المنشاوى بجهود القيادة السياسية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى والاهتمام بكل ما يخص طلاب الجامعات والعمل على توفير كافة مستلزماتهم وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم أفضل مستوى من الخدمات التعليمية من خلال تفعيل المبادرات الرئاسية، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة فى تبنى مثل هذه الفاعليات وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات للطلاب وذلك مجانًا، مؤكدًا أن إدارة الجامعة لا تألوا جهدًا فى القيام بدورها المجتمعى فى تسخير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب والاتصال المباشر مع كافة القطاعات ومؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين .

وفى سياق متصل أشار المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح أن المعرض يأتى ضمن أنشطة مبادرة دكان الفرحة لتوفير الملابس الجديدة والأحذية والإكسسوارات لطلاب الجامعات الحكومية المعد لهم دراسة حالة اجتماعية بواسطة كل جامعة، وذلك بالتعاون مع عدد من مستوردى ومصنعى الملابس الجاهزة، وبالشراكة مع بنك الكساء المصرى، مضيفاَ أن المعرض يوفر فرصة اختيار كل طالب وطالبة 4 قطع مختلفة من بين 25 ألف قطعة بحرية تامة وتم توزيع عدد 5000 كارت لطلاب جامعة أسيوط وتتضمن 3000 كارت بون للطالبات، 2000 كارت بون للطلاب.



جانب من الافتتاح



محافظ أسيوط ورئيس جامعتها يشهدان انطلاق أ دكان الفرحة