محافظة الإسكندرية تستضيف مباريات الدورى الممتاز للكرة الشاطئية

الإسكندرية جاكلين منير

تستضيف محافظة الإسكندرية مباريات الدورى المصرى الممتاز (أ) للكرة الشاطئية رجال على شاطئ إسحاق حلمى، خلال الفترة من 27 حتى 29 أكتوبر الجارى، وتبدأ المباريات فى تمام 9ص حتى 6م يوميا.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بدعم الأنشطة الرياضية والتشجيع على إقامة الفعاليات والرياضات الشاطئية المختلفة على شواطئ الإسكندرية.

وأكد المحافظ أهمية إقامة مثل تلك الفعاليات والأنشطة الرياضية على شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط، مرحبًا بجميع الفرق الرياضية التى ستشارك فى الدورى، كما رحب بجميع الجمهور الراغبين فى المباريات وتشجيع الفرق، مشيرا إلى أن حضور المباريات متاح بالمجان للجمهور.

وكلف محافظ الإسكندرية اللواء جمال رشاد رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف بمواصلة الاستعدادات والتجهيزات على مستوى الشواطئ لاستقبال أى فعاليات رياضية قادمة.

وأوضح أن إقامة الفعاليات والأنشطة الرياضية على شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط من الأمور التى تضع الإسكندرية فى المكانة التى تستحقها كواحدة من المدن الساحلية العالمية.

ومن جانبه قال اللواء جمال رشاد إن هذه المباريات ليست الأولى التى تستضيفها شواطئ الإسكندرية خاصة شاطئ إسحاق حلمي، لافتاً أنه سبق وتمت استضافة مباراة ودية بين منتخبي الكويت والإسكندرية فى2021/10/17 ، ومباراة ودية بين منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية ومنتخب دولة الإمارات فى 2022/5/12، وكذلك مباراة بين منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية ومنتخب غانا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية موزمبيق 2022

فى 2022/8/7، مؤكدا بأن الادارة المركزية للسياحة والمصايف، لم ولن تدخر جهدا لكي تظهر شواطئ الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها أمام أهلها وزائريها.