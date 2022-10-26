محاضرات توعوية للأسرة بمكتبة الإسكندرية الأحد

وتأتى تلك المحاضرة فى ظل الحرص الدائم لمكتبة الإسكندرية من خلال مكتبة الطفل على التوعية المجتمعية للآباء والأمهات، وتوجيههم لمعرفة كيفية التعامل مع أبنائهم وزرع كل ما هو قيِّم فى نفوسهم.

وتتركز محاور المحاضرة التدريبية حول عناصر مهمة للأسرة والمجتمع، ما يؤثر بالإيجاب على تكوين أسر تستطيع أن تواجه صعوبات التربية؛ وذلك لخلق جيل سليم خالٍ من العقد والمشاكل، ولذلك سيتم تسليط الضوء على فن قيادة الذات وتطويرها من خلال معرفة مراحل صناعة الأهداف، وتحقيق التوازن الفعال فى جوانب الحياة.

تتناول المحاضرة أيضًا أهمية التعامل مع العقبات وإدارة الأزمات وحل المشكلات، وفن إدارة العُمر والوقت بشكل جيد ومنظم، بالإضافة إلى غرس القدرة على التعبير عن الأفكار وتسويقها من خلال تعلم فن الأقناع وإدارة الحوار والتواصل الفعَّال.

وتلك المحاضرات تأتى فى إطار دور مكتبة الإسكندرية الرائد لخدمة فئات المجتمع المختلفة، حيث إنها تولي اهتمامًا خاصًّا بالطفل من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة لهم بشكل مستمر؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي، وإيمانًا منها أيضًا بتنشئة جيل محب للقراءة والمعرفة وعلى دراية بالأخبار المحلية والعالمية.