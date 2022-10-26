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مجلس النواب" يوافق نهائيا على تشريع يواجه انتشار الأسلحة

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 11:38 ص
مجلس النواب" يوافق نهائيا على تشريع يواجه انتشار الأسلحة مجلس النواب
كتبت نور على

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وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على  مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
 
ويستهدف مشروعى القانون ترسيخ مزيد من الأمن والأمان والحد من انتشار الجريمة،حيث أن  تعديلات القانون تجعل الأصل حظر التراخيص والاستثناء للتراخيص، وذلك لمواجهة بث بعض مقاطع فيديو مصورة وتتضمن رفع الأسلحة، كما أنه يحد من الإتجار بالأسلحة وحث ذوي الشأن لتقنين أوضاعهم.
 
وتواجه التعديلات الفيديوهات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتضمن مواجهة انتشار الأسلحة وأعمال الفوضي، كما أنه يهدف الى تحقيق  مزيد من الأمن والاستقرار.

الجلسة العامة

مجلس النواب

لجنة الدفاع

الذخائر والاسلحة

اليوم السابع بلس



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