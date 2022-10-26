مجلس الأمن يعتزم عقد اجتماعات خاصة لمناقشة الاستخدام المحتمل لـ"القنبلة القذرة"

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قال دبلوماسيان بهيئة الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن الدولي سوف يعقد اجتماعات خاصة مغلقة، لمناقشة ما أطلقا عليه "الادعاء الروسي، من دون دليل، حول خطط أوكرانيا لصنع قنبلة قذرة"، وهي قنبلة تحتوي على مادة مشعة، مثل اليورانيوم، التي تتناثر جميع محتوياتها في الهواء عندما تنفجر بشكل تقليدي.

وأوضحت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن "المزاعم الروسية بشأن تآمر أوكرانيا لاستخدام قنبلة قذرة رفضتها كييف وحلفاؤها الغربيون كعملية تمويه محتملة من موسكو".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، قد قالت في وقت سابق إنها تعتزم إرسال مفتشين لزيارة موقعين نووين اثنين في أوكرانيا بعد تلقي طلب من السلطات في كييف.

كما صرّح وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، بأن أوكرانيا تنوي استخدام هذه القنبلة، التي تحتوي بالأساس على مواد مشعة وأخرى تفجيرية.