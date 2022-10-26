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متحدث باسم حكومة إسرائيل: لابيد يوقع اتفاق تعيين الحدود البحرية مع لبنان غدا

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 07:39 م
متحدث باسم حكومة إسرائيل: لابيد يوقع اتفاق تعيين الحدود البحرية مع لبنان غدا رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد
كتب أحمد جمعة

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أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية للإعلام العربى أوفير جندلمان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء، توقيع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد لاتفاق تعيين الحدود البحرية مع لبنان يوم غد الخميس.

فيما أعلنت شركة إنرجين التى تتخذ من لندن مقرا لها، اليوم الأربعاء، عن بدء إنتاج الغاز في حقل كاريش البحري الذي تضمنه اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان الذي سيتم توقيعه الخميس.

وقالت الشركة في بيان صحفى نشرته عبر "تويتر": يسرنا أن نعلن إنتاج أولى كميات الغاز من حقل كاريش قبالة سواحل إسرائيل بأمان.. ويتزايد تدفق الغاز باطراد".

 

 

 


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