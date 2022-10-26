اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 12:54 م
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مؤتمر صحفى للإعلان عن النسخة 17 لمؤتمر الشباب للاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 12:36 م
مؤتمر صحفى للإعلان عن النسخة 17 لمؤتمر الشباب للاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ وزارة البيئة
كتبت منال العيسوي

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يشهد مركز التعليم المدنى بالزمالك، اليوم فاعليات المؤتمر الصحفى الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة البيئة للإعلان عن النسخة الـ 17 لمؤتمر الشباب للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ، فى اطار استعدادات مصر لمؤتمر المناخ cop27.
 
 
ويحضر المؤتمر الصحفى الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة البيئة للاعلان عن النسخة الـ 17 لمؤتمر الشباب للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.
 
 
جدير بالذكر أن سكرتارية الأمم المتحدة أكدت أن مؤتمر المناخ ينقسم المؤتمر إلى منطقتين، المنطقة الأولى وهي المنطقة الزرقاء التابعة للأمم المتحدة، والتي يتم تنظيم جميع الفعاليات والمفاوضات الرسمية بداخلها، أما المنطقة الثانية فهى المنطقة الخضراء التي تضم الأحداث الجانبية والمعارض والأيام المتخصصة مثل يوم المياه، ويوم العلوم، ويوم الشباب والمرأة والطاقة، وغيرها.

مؤتمر المناخ

قمة المناخ

التسجيل في مؤتمر المناخ 27 COP

الموقع الإلكتروني الرسمي لقمة المناخ 2022

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