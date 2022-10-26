مؤتمر صحفى للإعلان عن النسخة 17 لمؤتمر الشباب للاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ

كتبت منال العيسوي

يشهد مركز التعليم المدنى بالزمالك، اليوم فاعليات المؤتمر الصحفى الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة البيئة للإعلان عن النسخة الـ 17 لمؤتمر الشباب للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ، فى اطار استعدادات مصر لمؤتمر المناخ cop27

ويحضر المؤتمر الصحفى الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة البيئة للاعلان عن النسخة الـ 17 لمؤتمر الشباب للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

جدير بالذكر أن سكرتارية الأمم المتحدة أكدت أن مؤتمر المناخ ينقسم المؤتمر إلى منطقتين، المنطقة الأولى وهي المنطقة الزرقاء التابعة للأمم المتحدة، والتي يتم تنظيم جميع الفعاليات والمفاوضات الرسمية بداخلها، أما المنطقة الثانية فهى المنطقة الخضراء التي تضم الأحداث الجانبية والمعارض والأيام المتخصصة مثل يوم المياه، ويوم العلوم، ويوم الشباب والمرأة والطاقة، وغيرها.