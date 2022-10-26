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لو أنت مواليد 2007.. تقدر تستخرج بطاقة الرقم القومى بعد التشريع الجديد

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 07:30 ص
لو أنت مواليد 2007.. تقدر تستخرج بطاقة الرقم القومى بعد التشريع الجديد مجلس النواب - أرشيفية
كتب كامل كامل

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لو أنت من مواليد 2007 تستطيع استخراج بطاقة الرقم القومي، وذلك بعدما وافق مجلس النواب فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، ومن المقرر أن يعلن موافقته النهائية على مشروع القانون تمهيدا للتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية للعمل به.
 
وتضمنت مشروع القانون فى مادته الأولى استبدال عبارة "خمسة عشر عامًا" بعبارة "ستة عشر عامًا" الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، مما يعني أن مواليد 2007 يستيطيعون استخراج البطاقة، أو بمعني آخر كل من أتم 15 عاما.
 
أما المادة الثانية من مشروع القانون فهى الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وأكد تقرير اللجنة البرلمانية أن مشروع القانون يهدف إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عامًا بدلًا من ستة عشر عام.
 
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء اتساقًا وترتيبًا لبعض القوانين والتي من أبرزها قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية، والذى منح أهلية التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وكذلك قانون الطفل الذى حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة. كما أنه جاء لمواجهة ما أفرزه الواقع العملى من بعض السلبيات فى هذا الشأن، ولحماية حقوق الطفل.

مجلس النواب

استخراج بطاقة الرقم القومي

بطاقة الرقم القومي

الأحوال المدنية

اليوم السابع بلس



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