اليوم السابع
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بعدد من التخصصات الطبية..

كلية الطب بالقوات المسلحة تفتح باب التسجيل للأطباء المدنيين لدرجة الماجستير

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 02:15 م
كلية الطب بالقوات المسلحة تفتح باب التسجيل للأطباء المدنيين لدرجة الماجستير القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

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فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الأطباء ومواكبة كل ما هو جديد فى المنظومة التعليمية لمختلف العلوم الطبية، تعلن كلية الطب بالقوات المسلحة عن فتح باب التسجيل لدرجة "الماجستير" للأطباء المدنيين فى تخصصات الجراحة العامة، وطب الأطفال، والتوليد وأمراض النساء.
 
على أن تكون مواعيد التسجيل ابتداء من الأول وحتى الخامس عشر من نوفمبر المقبل، بمقر كلية الطب بالقوات المسلحة بشارع إحسان عبد القدوس المتفرع من شارع الخليفة المأمون – مصر الجديدة – القاهرة ، علماً بأنه سيتم إعلان القبول فى الخامس عشر من ديسمبر.

القوات المسلحه

تأهيل الاطباء

الجيش

المنظومه التعليميه

اليوم السابع بلس



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