قبل COP27.. الأمم المتحدة للسكان يناقش التغيرات المناخية فى عرض مسرحى

كتبت : هند المغربى

نظم صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي والمركز الثقافي الايطالي اليوم مهرجان "نواة" والذي تناول التغيرات المناخيه تزامنا والاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقرر نوفمبر القادم بشرم الشيخ حيث تم تقديم عرض مسرحي يناقش تأثير التغيرات المناخيه علي المجتمع والذي سيتم عرضه في قمة المناخ

جاء ذلك بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية وسفيرة النرويج وعدد من ممثلي الأمم المتحدة الينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر وليلي بكير المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان وفريدريكا ميير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر وجيرمان حداد نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان

وقدم الصندوق الاممي خلال المهرجان عرض مسرحي بعنوان "العفاريت" الذي قام به متطوعون شباب من فريق نواة من محافظة سوهاج و هو جزء من المهرجان السنوي للفنون المجتمعية وتم عرضه في مؤتمر الأمم المتحدة للشباب المحلي lcoy واكدت فريدريكا ميير علي أن العرض المسرحي يتناول المشاكل المجتمعية المتعلقه بالتغير المناخي والتي يعمل عليها صندوق الأمم المتحدة للسكان ضمن برامجه