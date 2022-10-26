قبل 15 يوما من التجديد النصفى.. 60% من الأمريكيين غير راضيين عن أداء بايدن

كتبت: نهال أبو السعود

تراجعت نسبة تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى 40 في المائة في استطلاع جديد أجرته مؤسسة جالوب قبل أسبوعين من الانتخابات النصفية التي ستحدد الحزب الذي سيسيطر على الكونجرس خلال العامين المقبلين.

أظهر الاستطلاع أن نسبة تأييد بايدن انخفضت نقطتين من 42 بالمائة في استطلاع الشهر الماضي، وظلت نسبة التأييد بين 40 و 42 في المائة لمعظم هذا العام ، باستثناء عندما انخفضت إلى 38 في المائة في يوليو ، وعندما ارتفعت إلى 44 في المائة في أغسطس.

وجد المستطلعون أيضًا أن تصنيف رفض بايدن هو 56 في المائة ، دون تغيير عن الشهر الماضي وأقل من أعلى نسبة رفض 59 في المائة سجلتها جالوب في يوليو.

وقال ما يقرب من 40 في المائة من المستقلين انهم يوافقون على أداء بايدن ، ارتفاعًا من 36 في المائة في الأشهر الأخيرة، بنما عارض أدائه 60 في المائة.

يشير تحليل جالوب إلى أن هذه المرحلة من رئاسة بايدن تتميز باستمرار ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الغاز ، والتي أشارت إلى انخفاض أسعار الغاز بشكل كبير من ذروتها في وقت سابق من هذا العام ، لكنها ظلت أعلى مما كانت عليه قبل عام.

كما شهد الرئيس الامريكي سلسلة من النجاحات التشريعية في الأشهر الأخيرة ، بما في ذلك إقرار قانون المناخ والرعاية الصحية والضرائب المعروف باسم قانون خفض التضخم ، والذي أعقبه تحسن في معدلات موافقته لكن تقييمه انخفض مؤخرًا.

كما يشير تحليل جالوب إلى أن الأمريكيين يواصلون النظر إلى أداء بايدن الوظيفي بشكل سلبي أكثر منه إيجابيًا ، وهو ما يقول إنه من المرجح أن يضر بفرص زملائه الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.