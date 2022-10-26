فعاليات وأنشطة بشمال سيناء لتطوير الأكاديميات الرياضية

شمال سيناء - محمد حسين

شهد نادى العريش الرياضى بشمال سيناء تنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة الرياضية لتطوير وتعظيم دور الأكاديميات الرياضية بشمال سيناء ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير وتكثيف البرامج والأنشطة بمختلف المحافظات وخاصة المحافظات الحدودية .

وأعلنت وزارة الرياضة أنه تضمنت الفعاليات لقاءات رياضية فى الكاراتيه، أكاديميات كرة القدم، والكرة الطائرة بهدف تعظيم دور الأكاديميات الرياضية بالمحافظات الحدودية والتى تساهم بشكل كبير فى نشر ثقافة الممارسة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وزيادة عدد المستفيدين بالشكل الذى يحقق أهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة فى اكتشاف المواهب الرياضية من خلال الممارسة والعمل على تطويرها وتنميتها.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم البرامج والأنشطة الهادفة للكشف عن المواهب الإبداعية فى مختلف المجالات، وتولي المحافظات الحدودية أهمية خاصة في هذه الأنشطة، ضمن خطة الدولة لدعم هذه المناطق وتطويرها والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بها وتشهد المحافظات الحدودية حاليا تطوير شامل، سواء على المستوى الفني والإداري، أو مستوى الخدمات التي تقدمها ، تأكيدا لخطة الوزارة فى تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية.

يشار الي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على تكثيف الأنشطة والفعاليات والمشروعات في جميع المحافظات وخاصة الحدودية منها وذلك ضمن خطة متكاملة لإطلاق حزمة من الأنشطة بجميع الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة ومنها مراكز الشباب ومراكز التعليم المدني والمنتديات والمدن فضلا عن الأنشطة الكشفية وبرامج التنمية الرياضية ومشروعات تمكين وتنمية النشء الشباب والتى ستتولي تنفيذها مختلف قطاعات الوزارة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة.



فعاليات رياضية بشمال سيناء لتطوير الأكاديميات الرياضية



أنشطة رياضية بشمال سيناء لتطوير الأكاديميات الرياضية



تطوير الأكاديميات الرياضية



فعاليات وأنشطة رياضية بشمال سيناء لتطوير الأكاديميات الرياضية