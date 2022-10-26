عميد طب طنطا: بدء التشغيل التجريبى لوحدة أشعة الفلوروسكوبى بالمستشفيات الجامعية

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية عن بدء التشغيل التجريبى لجهاز أشعة الفلوروسكوبى الذى تم تركيبة واستلامه بمستشفى الجراحات الجديده بطب طنطا.

وأضاف غنيم انه تم اجراء فحوصات على المرئ و المعده ل 4 اطفال أعمارهم بين 4 شهور و 5 سنوات يعانون من القيئ المتكرر تحت اشراف الدكتور محمد التومى أستاذ الاشعة بالقسم، حيث ان الجهاز يتميز بقدرته على التصوير الحى لحركة الجهاز الهضمى بالفيديو و اكتشاف امراض مثل ارتجاع المرئ او انسداد المعده او الأمعاء

واوضح عميد طب طنطا، أن للجهاز تطبيقات متعدده أخرى مثل تقييم حالات ما بعد جراحة الجهازالهضمى تكميم المعدة و ما بعد جراحات الحنجرة لتقييم عملية البلع على سبيل المثال بخلاف فحوصات الاشعة العادية و بالصبغة لباقى أجزاء الجسم.

واشار غنيم إلى أن الجهاز إضافة مهمة لمستشفى الجراحات الجامعى، لتطبيقاته المتعددة في تشخيص مرضى اقسام الجهاز الهضمى والبولى والعظام والأنف و الاذن والحنجرة وأمراض النساء، وكذلك لمرضى الأطفال، حيث أن الجهاز يساعد على سرعة انجاز العديد من الفحوصات الدقيقة لهم في اقل وقت و اقل تعرض للاشعة.