علوم القناة تعقد سلسلة ندوات علمية خلال شهر أكتوبر حول التغيرات المناخية وتأثيراتها

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة تواصل جهودها في مجال مواجهة التغير المناخي محاولة للوصول إلى نتائج ملموسة تساهم في إحداث تغيير حقيقي على الأرض، وخاصاً مع قرب إنعقاد الدورة الـ 27 لقمة المناخ العالمية في مصر لدعم وتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية.

وأوضح الدكتور محمد سعد زعلول نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن كلية العلوم تعقد سلسلة من الندوات العلمية حول التغيرات المناخية وتأثيراته المختلفه بهدف التوصل إلى نماذج محاكاة يمكن من خلالها التنبؤ بما يمكن أن يطرأ على العالم نتيجة التغيرات المناخية الراهنة والمستقبلية.

وأشارت الدكتورة مها فريد سليمان عميد كلية العلوم إلى أن الكلية تعقد ندوات أسبوعية عن التغيرات المناخية وتأثيراتها لتقديم مشروعات بحثية متخصصة بآثار التغير المناخي السلبية ومحاولة مواجهتها، مشيره إلى الندوات بدأت لتناقش التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي حاضر بها الدكتورة إشراق كمال خفاجي الأستاذ بقسم النبات والميكروبيولوجي، وتم عقد ندوه حول التغيرات المناخية وتأثيراتها علي المياه في مصر وطرق التكيف حاضر بها الدكتور كمال عودة غديف استاذ جيولوجيا المياه بقسم الجيولوجيا.

كما تم عقد ندوه عن الهيدروجين الأخضر حاضر بها الدكتور ناصر يوسف أستاذ الكيمياء ورئيس قسم الكيمياء

وأنتهت سلسله الندوات بمحاضرة عن فيزياء التغيرات المناخية حاضر بها الدكتور شاذلي محمد عباي استاذ ورئيس قسم الفيزياء.

تأتي الندات بإشراف تنفيذي الدكتورة شيرين محمد البنا وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وتستهدف جميع السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه.