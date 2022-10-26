عزاء الدكتور محمود علم الدين بمسجد الحامدية الشاذلية الجمعة المقبل

كتب محمد صبحى

تقام مراسم عزاء الدكتور محمود علم الدين ، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة والمتحدث الرسمى باسم الجامعة، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى يوم الجمعة المقبل، بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وتوفى الدكتور محمود علم الدين، أمس الثلاثاء، فى مستشفى قصر العينى الفرنساوى، بعد صراع مع المرض وتدهور حالتة الصحية، وقد أقيمت صلاة الجنازة بمسجد أبو المكارم بمحور جيهان السادات طريق صلاح سالم.

ونعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام والمتحدث الإعلامي باسم جامعة القاهرة، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 69 عامًا بعد صراع مع المرض.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة الجامعة وكلية الإعلام، وأسرة الفقيد، داعيًا للفقيد أن يتغمده الله عز وجل بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الدكتور محمود علم الدين قيمة وطنية وقامة أكاديمية رفيعة، ورمز من رموز جامعة القاهرة والإعلام الأكاديمي في مصر، ومسيرته الأكاديمية والثقافية حافلة بالعمل والعطاء.

يذكر أن الدكتور محمود علم الدين، أستاذ لأجيال من الأكاديميين والإعلاميين وله إسهامات متعددة في مجال الإعلام والصحافة بشتى أشكالها سواء الإلكترونية أو المطبوعة، وعمل كمستشار لعدد من وزراء التعليم العالي في وقت سابق، ومن مؤسسى المكتب الإعلامى لجامعة القاهرة، كما أنه عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني.