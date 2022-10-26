اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 08:56 م
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عبد الله السعيد يتلقى عزاء والده فى الإسماعيلية.. صور

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 08:35 م
عبد الله السعيد يتلقى عزاء والده فى الإسماعيلية.. صور عزاء والد عبد الله السعيد
الإسماعيلية- صبرى غانم

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توافد المئات من أبناء  الإسماعيلية والأقارب والاصدقاء على عزاء والد اللاعب عبدالله السعيد، نجم نادي بيراميدز، وذلك لتقديم واجب العزاء في وفاة والده، مساء اليوم، بمسجد الدوحة فى محافظة الإسماعيلية. 
 
كما شهد العزاء حضور الكابتن حمزة الجمل والكابتن محمد حمص والحكم الدولى حسين على موسى.
 
وبدأت منذ قليل مراسم عزاء والد اللاعب عبدالله السعيد نجم نادي بيراميدز في إحدى دور المناسبات بمحافظة الإسماعيلية.
 
العزاء
العزاء

الحضور
الحضور

جانب من العزاء
جانب من العزاء

اللاعب والحضور
اللاعب والحضور

عزاء والد عبد الله السعيد
عزاء والد عبد الله السعيد

اللاعب يتلقى العزاء
اللاعب يتلقى العزاء

جانب أخر من العزاء
جانب أخر من العزاء

 


الإسماعيلية

عزاء والد عبدالله السعيد

وفاة والد عبدالله السعيد

عزاء عبدالله السعيد

عبد الله السعيد

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