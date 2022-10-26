عبد الله السعيد يتلقى عزاء والده فى الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

توافد المئات من أبناء الإسماعيلية والأقارب والاصدقاء على عزاء والد اللاعب عبدالله السعيد، نجم نادي بيراميدز، وذلك لتقديم واجب العزاء في وفاة والده، مساء اليوم، بمسجد الدوحة فى محافظة الإسماعيلية.

كما شهد العزاء حضور الكابتن حمزة الجمل والكابتن محمد حمص والحكم الدولى حسين على موسى.

وبدأت منذ قليل مراسم عزاء والد اللاعب عبدالله السعيد نجم نادي بيراميدز في إحدى دور المناسبات بمحافظة الإسماعيلية.