طلاب معهد أزهرى يدعمون محاربى السرطان بالإنشاد الدينى بمستشفى سرطان الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

زار وفد من طلاب معهد المريس غرب الأقصر، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالمجان، وذلك بهدف دعم مرضى السرطان من الأطفال والكبار وتنظيم يوم ترفيهى لإدخال البهجة والسرور فى نفوس المرضى وذويهم، حيث التف طلاب المعهد الديني فى حلقة، مستخدمين الدفوف وتقديم انشودة حب النبي، وعدد من القصائد الدينية، والإنشاد الديني والمديح أمام المرضى وذوبهم، التي تشجع على التحمل والصبر عند الشدة، لرفع معنوياتهم وسط فرحة عامرة من المرضي، وإطلاق السيدات الزغاريد والتصفيق والتفاعل معهم متأثرين بما قدمه الطلاب من ملحمة كبيرة لدعم المرضى .

وأعرب طلاب المعهد الدينى بالمريس، عن سعادتهم الكبيرة لزيارتهم أول صرح طبي لعلاج مرضى السرطان بالمجان، مؤكدين على أن ما لمسوه داخل أقسام المستشفى خلال جولتهم يؤكد على النظام المستمر والتطور الكبير فى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بما يجعلها فى مصاف المستشفيات العالمية، من خلال فريق طبي متميز والاستعانة بأحدث الأجهزة الطبية العالمية.

ووجه محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر لشباب المعهد الدينى على ما قدموه من انشودة حب داخل المستشفى، مشيداً بدورهم فى دعم المرضى، مشيرا إلى أن المستشفى حريصة على التعاون مع كافة المؤسسات، والمبادرات التي من شأنها دعم المرضى ودعم المستشفى.

وأعرب طلاب المعهد عن سعادتهم الكبيرة لزيارتهم أول صرح طبي لعلاج مرضى السرطان بالمجان في الصعيد، وقد أكدت إدارة المعهد على دعمهم الكامل للمشروع، مؤكدين على أنهم ما لمسوه داخل أقسام المستشفى المختلفة خلال جولتهم بقسم علاج اليوم الواحد والعلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي يعد طفرة كبيرة وعالمية في المستشفيات الخيرية بالصعيد.



طلاب معهد أزهرى يدعمون محاربي السرطان بالإنشاد الدينى



طلاب معهد أزهرى يدعمون محاربي السرطان بالإنشاد