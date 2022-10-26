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طقس بورسعيد.. قطع ثلجية وأمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 09:45 ص
طقس بورسعيد.. قطع ثلجية وأمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة غزارة في الأمطار
بورسعيد - محمد عزام

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تشهد محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، سقوط غزير للأمطار وقطع ثلجية مع تراجع حاد فى درجات الحرارة علي شتى الأحياء ومدينة بورفؤاد، وذلك في إطار موجة الطقس غير المستقر التي تؤثر على عدد من المحافظات المصرية، فى الوقت الذى عزف فيه عدد من المواطنين عن إرسال أبنائهم إلى المدارس خوفا من شدة الأمطار.

ومن جانبها أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية ومدن القناه ووسط وشمال سيناء والوجه البحرى، مع استمرار فرص  لسقوط الأمطار الخفيفة على  مناطق من  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما أن الفرصة مهيأة غدا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية.

الأمطار-الان
الأمطار الان

 

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أمطار ببورسعيد

 

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