طقس الإسماعيلية.. رياح خفيفة وسطوع الشمس مع ظهور للسحب.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

تشهد محافظة الإسماعيلية منذ صباح اليوم الأربعاء استقرارا فى الطقس مع سطوع الشمس، ورياح خفيفة مع ظهور متقطع للسحب .

كما انتظمت حركة المرور فى قناة السويس سواء من القطاع الجنوبى للقناة أو القطاع الشمالى واستمرار عمل المعديات والانفاق على طول المجرى الملاحى لقناة السويس من السويس حتى بورسعيد مرورا بالإسماعيلية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أمطارا خفيفة على القاهرة الكبرى متوسطة على الوجه البحرى، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 20.











