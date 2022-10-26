اليوم السابع
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أكرم القصاص
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طقس الإسكندرية.. أجواء معتدل وسطوع الشمس مع اختفاء للسحب

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 10:40 ص
طقس الإسكندرية.. أجواء معتدل وسطوع الشمس مع اختفاء للسحب طقس مستقر في الإسكندرية
الإسكندرية -فريق المحافظات

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التقطت عدسة "اليوم السابع"، صورًا لحالة الطقس فى محافظة الإسكندرية اليوم، الأربعاء ، حيث تشهد المحافظة منذ الصباح استقرارا فى الطقس مع سطوع الشمس، واختفاء للغيوم.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أمطارا خفيفة على القاهرة الكبرى متوسطة على الوجه البحرى، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 20.

اختفاء-السحب-من-سماء-الإسكندرية
اختفاء-السحب-من-سماء-الإسكندرية

 

الإسكندرية-اليوم
الإسكندرية-اليوم

 

حالة-الطقس-اليوم
حالة-الطقس-اليوم

 

سطوع-الشمس-في-الإسكندرية
سطوع-الشمس-في-الإسكندرية

 

طقس-الاسكندرية
طقس-الاسكندرية

 

طقس-الإسكندرية
طقس-الإسكندرية

 

طقس-مستقر-في-الإسكندرية
طقس-مستقر-في-الإسكندرية

 

طقس-معتدل-بالاسكندرية
طقس-معتدل-بالاسكندرية

 


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