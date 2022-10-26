طقس الإسكندرية.. أجواء معتدل وسطوع الشمس مع اختفاء للسحب

الإسكندرية -فريق المحافظات

التقطت عدسة "اليوم السابع"، صورًا لحالة الطقس فى محافظة الإسكندرية اليوم، الأربعاء ، حيث تشهد المحافظة منذ الصباح استقرارا فى الطقس مع سطوع الشمس، واختفاء للغيوم.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أمطارا خفيفة على القاهرة الكبرى متوسطة على الوجه البحرى، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 20.



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