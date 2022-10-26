طالب بجامعة الإسكندرية يفوز بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى بطولة الزعانف

الإسكندرية أسماء على بدر

فاز الطالب يحي عادل محمد الفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية بالمركز الثاني في سبق ال 100م مونو وحصل علي المركز الثالث 100م غوص، كما فاز بالمركز الثاني في سبق 200م مونو لعام 2022 في بطوله الجمهورية للسباحه بالزعانف 2022.

يذكر أن هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الطالب عمر أشرف محمد بالفرقة الرابعة بكلية التربية، لحصوله على المركز الأول والميداليه الذهبية وأحسن لاعب في العالم فى بطولة أوروبا المفتوحة للقوة البدنية بالمجر، كما استطاع الطالب كسر الرقم القياسى لمجموع الرفعات 720 كجم.

وأشار الدكتور محمد أنور عميد الكلية أن الكلية دائمًا ما كانت تدعم طالبها المتفوق رياضياً عمر أشرف، وتقدم كافة التسهيلات لمشاركته في المسابقات العالمية ورفع اسم مصر وجامعة الإسكندرية فى المحافل الدولية.