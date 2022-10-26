اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 02:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طالبات جامعة القناة يحصلن على المركز الأول فى المسابقات الرياضية بالجامعات

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 02:37 م
طالبات جامعة القناة يحصلن على المركز الأول فى المسابقات الرياضية بالجامعات الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، حصول طالبات الجامعة على المركز الأول، ضمن فعاليات اللقاء الأول للمسابقات الرياضية الترويحية لطلاب وطالبات الجامعات المصرية للعام الجامعى 2022 / 2023، والذى نظمته الوزارة شباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بمشاركة 275 طالباً وطالبة من17 جامعة مصرية خلال شهر أكتوبر الجارى، بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية، تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة" برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
 
وأشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أن حفل الختام شهد توزيع الكؤوس والجوائز وإقامة ندوة عن الولاء والانتماء للوطن وإنجازات الدولة المصرية وحرب الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى وطرق مواجهتها.
 
جاءت مشاركة للطالبات بإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية وبالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة.
 
 

الإسماعيلية

رعاية الشباب

الجامعات المصرية

أكاديمية ناصر العسكرية

الأمن القومي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة