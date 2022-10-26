طالبات جامعة القناة يحصلن على المركز الأول فى المسابقات الرياضية بالجامعات

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، حصول طالبات الجامعة على المركز الأول، ضمن فعاليات اللقاء الأول للمسابقات الرياضية الترويحية لطلاب وطالبات الجامعات المصرية للعام الجامعى 2022 / 2023، والذى نظمته الوزارة شباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بمشاركة 275 طالباً وطالبة من17 جامعة مصرية خلال شهر أكتوبر الجارى، بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية، تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة" برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
وأشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أن حفل الختام شهد توزيع الكؤوس والجوائز وإقامة ندوة عن الولاء والانتماء للوطن وإنجازات الدولة المصرية وحرب الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى وطرق مواجهتها.
جاءت مشاركة للطالبات بإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية وبالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة.
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