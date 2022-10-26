طالبات جامعة القناة يحصلن على المركز الأول فى المسابقات الرياضية بالجامعات

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، حصول طالبات الجامعة على المركز الأول، ضمن فعاليات اللقاء الأول للمسابقات الرياضية الترويحية لطلاب وطالبات الجامعات المصرية للعام الجامعى 2022 / 2023، والذى نظمته الوزارة شباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بمشاركة 275 طالباً وطالبة من17 جامعة مصرية خلال شهر أكتوبر الجارى، بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية، تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة" برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أن حفل الختام شهد توزيع الكؤوس والجوائز وإقامة ندوة عن الولاء والانتماء للوطن وإنجازات الدولة المصرية وحرب الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى وطرق مواجهتها.

جاءت مشاركة للطالبات بإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية وبالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة.