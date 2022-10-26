اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 12:54 م
أكرم القصاص
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ضخ منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والطماطم بـ 8 جنيهات

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 12:00 م
ضخ منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والطماطم بـ 8 جنيهات أسعار الخضراوات
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة جانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:

 

‏‎‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 8 جنيهات.
 
 
‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 11.25 جنيه.
 
 
‎‏‎‏‎- البصل الأبيض بـ 4.5 جنيه.
 
 
 
‏‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ4.5 جنيه.
 
 
 
‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ 10  جنيهات.
 
 
 
‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ  10 جنيهات.
 
 
 
‏‎‏‎‏‎- الخيار 9.5 جنيه.
 
 
 
‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
 
 
 
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
 
 
 
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض 9.5 جنيه.
 
 
 
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس 9.5 جنيه.
 
 
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 9 جنيهات.
 
 
 
‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان 23 جنيها.
 
 
 
‏‎‏‎‏‎- الليمون بـ 11 جنيها.
 
 
 
‏‎- بامية 25‎ جنيها.
 
 
 
- فاصوليا 24 جنيها.
 
 
 
‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
 
 
 
‏‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.
 
 
 
‏‎‏- جوافة 9 جنيهات.
 
 

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

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