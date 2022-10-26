اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 07:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط 4 أشخاص متهمين بتركيب محبس على خط بترول لسرقته بالصف

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 06:33 ص
ضبط 4 أشخاص متهمين بتركيب محبس على خط بترول لسرقته بالصف حبس - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بتركيب محبس على خط بترول، في محاولة لسرقة المواد البترولية بمنطقة الصف، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط 4 عاطلين في محاولة سرقة المواد البترولية، من خلال تركيب محبس على خط بترول، بمنطقة زراعية. 
 
بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

سرقة مواد بترول

سرقة خط بترول

مركز الصف

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة