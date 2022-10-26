ضبط 4 أشخاص متهمين بتركيب محبس على خط بترول لسرقته بالصف

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بتركيب محبس على خط بترول، في محاولة لسرقة المواد البترولية بمنطقة الصف، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط 4 عاطلين في محاولة سرقة المواد البترولية، من خلال تركيب محبس على خط بترول، بمنطقة زراعية.

بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.