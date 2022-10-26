ضبط 3600 زجاجة زيت طعام غير صالحة للاستهلاك بالقناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية، بالتعاون مع مكتب الأغذية بالقناطر الخيرية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والوزير اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وإشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام الطب الوقائي، وتحت إشراف الدكتورة نادبة دانيال مدير الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية، حملات تفتيشية على بعض المصانع لمنع الغش التجاري.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أنه كانت قد وردت مكاتبات من جهات مختلفة تفيد بسحب عينات من زيت ذرة وعباد الشمس، وردت نتائجها مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، لاحتوائها على زيوت أخري مجهولة، وتم سحب عينات من المنتجات مع ضبط الصنف المشكوك فيه وإرسالها للمعامل المركزية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتابعت المديرية، في بيان لها، أنه بلغ اجمالي المضبوطات 300 كرتونة من زيت الذرة وعباد الشمس تحتوي الكرتونة الواحدة على 12 زجاجة سعة 800 ملليتر بإجمالي عدد 3600 زجاجة بإجمالي سعة 2880 لتر، وتم عرض محضر الضبط على النيابة العامة للنظر والتصرف، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات الموجودة بالمنشآت.

واستطردت، أنه ضم فريق القائمين بالحملة كلا من سامي رجب مراقب عام الأغذية، ومحمد عبد المعطي مراقب أول الأغذية بالمديرية، ومن مكتب مراقبة الأغذية بالقناطر أسامة حمدي مراقب أول الأغذية، ومفتشي الأغذية بيشوي نسيم، ورضا عبد المنعم، وإبراهيم الجمل، ومحمد سعيد.



خلال الحملة بالقناطر الخيرية



خلال الحملة