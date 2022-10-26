ضبط 3.5 طن أرز شعير و2500 لتر بنزين وسولار قبل بيعها بالسوق السوداء بالغربية

الغربيــــة فريق محافظات

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية - بناء على تعليمات رئيس هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة التموينية بدائرة المحافظة ورصد ومتابعة توريدات الأرز الشعير موسم 2022 وتطبيق القرارات الوزارية - حملة تموينية بدائرة بندر طنطا بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بمنطقتى وسط وغرب الدلتا والإدارة العامة للتجارة الداخلية بالغربية.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة محملة بأرز الشعير موسم 2022 محملة بكمية قدرها ثلاثة طن ونصف بحوزة أحد تجار السوق السوداء لنقلها إلى محافظة المنوفية.

كما تم ضبط صاحب مخزن بدون ترخيص قام بتجميع 2500 لتر سولار وبنزين فى براميل وجراكن بلاستيكية بمخزن داخل المنطقة السكنية وأسفل منزل مأهول بالسكان ما يعرض حياة المواطنين للخطر وبغرض إعادة البيع فى السوق السوداء.

وضبط صاحب مخزن بدون ترخيص والتحفظ على كمية قدرها 1000 كجم زيت هالك بداخل براميل بلاستيكية والتحفظ على أسطوانة غاز صغيرة الحجم منزلية زنة 12.5 كجم موصولة بشعلة وخراطيم تستخدم فى نقل الزيت بغرض إعادة تدويره مرة أخرى واستخدامه فى غير الغرض المخصص له، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر جنح بالمخالفات والتحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.