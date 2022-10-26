ضبط بحوزته 175 طربة حشيش.. متهم يعترف بتحويل مسكنه وكرا لتجارة المخدرات

كتب عبد الرحمن سيد

اعترف عاطل أمام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، بالاتجار في المواد المخدرة واتخاذ مسكنه وكرا لبيع مخدر الحشيش، وبمداهمة مسكنه بمنطقة كفر البطيخ عثر على 175 طربة حشيش قدرت بـ 800 ألف جنيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ بمديرية أمن دمياط، بالاتجار فـى المواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط تم استهدافه، وأمكن ضبطه بدائرة المركز، وبحوزته (عدد 175 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 42 كيلو جرام- مبلغ مالى - هاتف محمول – مركبة " توك توك "بدون لوحات معدنية" )، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (800000 جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.