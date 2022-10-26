صور.. ختام فعاليات الورشة التدريبية لبرنامج سفراء ضد الفساد بجنوب سيناء

جنوب سيناء ــ فايزة مرسال

اختتمت الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية شباب جنوب سيناء، فعاليات ورش عمل البرنامج القومي لترسيخ المفاهيم الصحيحة والموضوعية لسبل مكافحة الفساد تحت شعار (سفراء ضد الفساد) بمحافظة جنوب سيناء خلال العام المالي 2023/2022، وذلك بمركز شباب الساحل بمحافظة جنوب سيناء .

استكمالا لتنفيذ المشروع للوصول إلى تحقيق نتائج أفضل والحفاظ على الاستمرارية والاستدامة عن طريق كوادر حقيقة من الطلائع وتنمية قدراتهم وتكوين شخصيتهم وإعداد قيادات قادرة على إدارة أنفسهم ومجتمعهم، حيث يهدف البرنامج التدريبي إلى تنمية الوعي لدى النشء وترسيخ مبادئ مواجهة الفساد المجتمعي والتأكيد على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية المجتمعية بالإضافة إلى السعي نحو التقدم والدفع بعجلة التنمية بالدولة المصرية.

وتم اختيار عدد (30) طليع منهم لتنفيذ عدد ورشة العمل الأولي على مدار يومين لتأهيل لمرحلة المبادرات بمركز شباب الساحل .

انطلق المشروع يوم 18 اكتوبر وحتي اليوم 19 أكتوبر بمركز شباب الساحل بمحافظة جنوب سيناء بتدريب الطلائع حيث وضح فيها اهم مبادئ المشروع منها الغش والشائعات والعنف والتحرش و التأمين الالكتروني .

فعاليات الورشة التدريبية الأولي لبرنامج سفراء ضد الفساد بمحافظة جنوب سيناء