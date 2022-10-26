صحة الغربية: ضبط وإعدام 355 طن أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك

الغربية ـ فريق المحافظات

كثفت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الغربية، بالتعاون مع مباحث التموين، الحملات التفتيشية المكبرة لضبط أغذية فاسدة قبل بيعها للمواطنين بقري مراكز قطور وطنطا أول وتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة لسوق الغذاء ومراقبة جودة المعروض من السلع الغذائية.

وقال الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن المديرية شنت حملات تفتيشية على المحلات التجارية بالأسواق بقري ومراكز المحافظة خلال شهر أكتوبر الحالي عن الفتره من 10/1 إلى 15/10.

أسفرت الحملة عن ضبط 355 كجم و188, لتر عصائر وزيوت وأغذية متنوعة ، متغير الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وجرى تحريزها والتحفظ عليها وإعدام 640 كجم ، 1303 لتر زيوت وعصائر متغيره الخواص وتحرير 462 محضر عدم وجود شهادات صحية بمنشأت تطرح مواد غذائية وإحالتها لجهات التحقيق.

وتمكنت الحملة من خلال مراقبي تفتيش الأغذية بالمديرية، من تفتيش عدة محلات تجارية من ضبط الاغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفاسدة داخل هذه المحلات وغلق 94 مجمع استهلاكي غير مطابق للمواصفات لوجود خطر الداهم .