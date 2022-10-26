اليوم السابع
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سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بمنتصف التعاملات بالبنوك

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 01:18 م
سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بمنتصف التعاملات بالبنوك الدولار
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بمنتصف التعاملات بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر سعر 19.67 للشراء، 19.73جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.68 جنيه للشراء، 19.73جنيه للبيع، بينما سجل البنك التجارى الدولى 19.65 جنيه للشراء، 19.72 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

19.65 جنيه للشراء.
 
19.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

19.67 جنيه للشراء.
 
19.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

19.67 جنيه للشراء.
 
19.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.68 جنيه للشراء.
 
19.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.69 جنيه للشراء.
 
19.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.72 جنيه للشراء.
 
19.75 جنيه للبيع.

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